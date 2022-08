Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novo Nordisk: en hausse, un broker relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 04/08/2022 à 16:36









(CercleFinance.com) - Novo Nordisk progresse de plus de 1.5% à Francfort, aidé par une analyse de Oddo qui confirme sa note 'neutre' sur le titre Novo Nordisk, avec un objectif de cours relevé de 747 à 780 couronnes danoises (DKK).



Le bureau d'analyses rapporte que Novo Nordisk a publié hier des résultats trimestriels globalement en ligne avec les attentes : +1% au-dessus en topline (41.3 MdsDKK, +15% à tcc) et +2.5% au niveau de l'EBIT (18.4 MdsDKK, 10% à tcc).



'La véritable déception de cette publication vient de la revue intermédiaire des résultats de l'essai SELECT qui ne permet pas de stopper l'essai. En effet, un comité de surveillance externe vient de recommander de poursuivre l'essai SELECT (évaluation de semaglutide des évènements cardiovasculaires chez des patients obèses)', indique le broker.



Les résultats sont dorénavant attendus pour mi 2023. 'Ce décalage est une mauvaise nouvelle pour Novo Nordisk qui devra contenir la montée en puissance de Mounjaro sur le marché du diabète mais aussi augmenter son leadership dans le traitement de l'obésité avec Wegovy avant l'arrivée de Mounjaro dans cette indication', indique l'analyste.





