Novo Nordisk: échec d'un essai et impact sur les résultats

(CercleFinance.com) - Novo Nordisk a annoncé aujourd'hui qu'un essai de phase III évaluant l'ocedurenone chez des patients souffrant d'hypertension non contrôlée et d'insuffisance rénale chronique avancée n'avait pas atteint son objectif principal.



En effet, après une analyse intermédiaire, un comité de surveillance indépendant a conclu que l'essai ne répondait pas aux critères de futilité préétablis, conduisant Novo Nordisk à arrêter l'essai.



En conséquence, Novo Nordisk enregistrera une perte de dépréciation d'environ 5,7 milliards de couronnes danoises au deuxième trimestre 2024.



Cela devrait avoir un impact négatif sur la croissance du bénéfice d'exploitation en 2024. La société publiera ses résultats financiers pour les six premiers mois de 2024 et les perspectives pour l'année entière le 7 août 2024.





