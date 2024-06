Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novo Nordisk: données 'très encourageantes' en hémophilie A information fournie par Cercle Finance • 24/06/2024 à 09:27









(CercleFinance.com) - Novo Nordisk fait part de résultats 'très encourageants' pour l'essai de phase 3 FRONTIER2 mené auprès de 254 adultes et adolescents âgés de 12 ans et plus atteints d'hémophilie A, avec et sans inhibiteurs, lors du congrès annuel de l'ISTH à Bangkok, en Thaïlande.



Selon le laboratoire pharmaceutique danois, aucun saignement n'a été observé chez 85,7% des personnes traitées par son produit expérimental Mim8 une fois par semaine et chez 95% de celles traitées par Mim8 une fois par mois.



Novo Nordisk vise à soumettre Mim8 pour une première approbation réglementaire vers la fin de 2024. Les données de la phase 3 du programme FRONTIER, toujours en cours, seront dévoilées lors des prochains congrès et dans des publications en 2024 et 2025.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.