Novo Nordisk: données encourageantes pour l'insuline icodec

(CercleFinance.com) - Novo Nordisk a présenté aujourd'hui les principaux résultats de l'essai de phase 3a portant sur l'administration d'insuline icodec une fois par semaine chez les personnes atteintes de diabète de type 2, en comparaisons avec l'insuline basale une fois par jour.



L'essai a atteint son critère d'évaluation principal, aucune différence statistiquement significative dans les taux estimés d'hypoglycémie sévère ou cliniquement significative au bout d'un an entre les deux traitements n'ayant été constatée.



Par ailleurs, Novo Nordisk précise que l'insuline icodec présentait 'un profil sûr et bien toléré', au cours de l'étude.



'Les résultats d'aujourd'hui confirment les résultats des précédents essais et soulignent que l'insuline icodec a le potentiel d'être une insuline idéale pour les personnes atteintes de diabète de type 2. Nous sommes maintenant impatients de partager les résultats avec les autorités réglementaires', a commenté Martin Holst Lange, vice-président exécutif du développement chez Novo Nordisk.



Novo Nordisk prévoit de déposer une demande d'approbation réglementaire pour l'insuline icodec une fois par semaine aux États-Unis, dans l'UE et en Chine au premier semestre 2023.





