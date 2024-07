Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novo Nordisk: des demandes de la FDA sur icodec information fournie par Cercle Finance • 11/07/2024 à 07:42









(CercleFinance.com) - Novo Nordisk indique que la FDA des États-Unis a publié une lettre de réponse complète (CRL) couvrant sa demande de licence de produit biologique pour l'insuline basale icodec à prise hebdomadaire pour le traitement du diabète sucré.



La FDA y présente des demandes liées au processus de fabrication et à l'indication du diabète de type 1, avant que l'examen du dossier ne puisse être terminé, des demandes auxquelles le laboratoire danois ne prévoit pas de pouvoir répondre en 2024.



Novo Nordisk a soumis son dossier à la FDA en avril 2023. L'insuline icodec est approuvée sous le nom de marque Awiqli dans l'UE, au Canada, en Australie, au Japon et en Suisse pour les diabètes de type 1 et 2, et en Chine pour le diabète de type 2.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.