Novo Nordisk déclare que l'essai d'un médicament contre la maladie d'Alzheimer n'a pas atteint son objectif principal

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du cours de l'action, de la citation, du contexte aux paragraphes 1, 4 à 11)

Novo Nordisk NOVOb.CO a déclaré lundi qu'une version orale plus ancienne ( ) de son médicament, le sémaglutide, n'avait pas atteint son objectif principal dans les essais de phase avancée visant à déterminer si le médicament peut ralentir le déclin cognitif chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer, ce qui a entraîné une baisse de 10 % de son cours de l'action.

Ces données sont essentielles pour Novo, car la maladie d'Alzheimer constituerait un nouveau marché important pour les médicaments GLP-1 tels que le sémaglutide, après les succès remportés dans le traitement de l'obésité et du diabète. Les patients atteints de la maladie d'Alzheimer disposent actuellement d'options thérapeutiques limitées.

Le médicament testé est le Rybelsus de Novo, une pilule actuellement approuvée uniquement pour le traitement du diabète de type 2. Le Rybelsus et les médicaments à succès de Novo, Ozempic et Wegovy, sont basés sur le même ingrédient actif, le sémaglutide, un médicament GLP-1.

"Bien que le sémaglutide n'ait pas démontré son efficacité pour ralentir la progression de la maladie d'Alzheimer, l'ensemble des preuves à l'appui du sémaglutide continue d'apporter des avantages aux personnes atteintes de diabète de type 2, d'obésité et de comorbidités connexes", a déclaré Martin Holst Lange, directeur scientifique, dans un communiqué.

Les résultats des deux essais menés sur des patients en phase précoce, appelés EVOKE et EVOKE+, marquent un nouveau revers pour le fabricant danois de médicaments, qui a connu un boom grâce au succès de son médicament vedette Wegovy, avant que le ralentissement de la croissance des ventes et la chute du cours de l'action n'entraînent un changement de directeur général et des licenciements massifs .

Ce revers renforce le scepticisme des analystes quant aux ambitions de Novo dans le domaine de la maladie d'Alzheimer, UBS n'estimant qu'à 10 % la probabilité de succès.

En septembre, Ludovic Helfgott, vice-président exécutif de la société chargé de la stratégie des produits et du portefeuille, avait qualifié les essais sur la maladie d'Alzheimer de "billet de loterie" , faisant ainsi référence à ses perspectives incertaines mais à son énorme potentiel.

La maladie d'Alzheimer et les autres démences touchent plus de 55 millions de personnes dans le monde. Il n'existe pas de traitement curatif.