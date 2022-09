Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novo Nordisk: de nouvelles données pour l'insuline icodec information fournie par Cercle Finance • 22/09/2022 à 09:47









(CercleFinance.com) - Novo Nordisk a présenté des données issues de l'étude de phase 3 ONWARDS 2, démontrant que 37% des adultes atteints de diabète de type 2 traités par l'insuline icodec une fois par semaine ont atteint un taux d'HbA1c <7,0%, sans présenter d'hypoglycémie significative.



' L'insuline à une seule semaine constituerait une avancée remarquable dans l'innovation en matière d'insuline ', déclare le Dr Athena Philis-Tsimikas, du Scripps Whittier Diabetes Institute, en Californie (États-Unis), et investigatrice principale de l'étude ONWARDS 2.



' Elle pourrait permettre aux personnes atteintes de diabète de type 2 de réduire la complexité et la charge du traitement en ramenant le nombre d'injections d'insuline basale de 365 à 52 par an, sans compromettre la gestion de la glycémie ', poursuit-elle.



' Les résultats rapportés par les patients renforcent notre conviction que l'insuline icodec a le potentiel pour devenir l'insuline idéale pour les personnes qui commencent un traitement ', ajoute Martin Holst Lange, vice-président chargé du développement chez Novo Nordisk.





