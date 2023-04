Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novo Nordisk: dans le vert avec un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 13/04/2023 à 13:12









(CercleFinance.com) - Novo Nordisk prend 1% sur l'OMX, soutenu par un relèvement d'opinion chez Credit Suisse de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours rehaussé de 920 à 1250 couronnes danoises sur le titre du laboratoire spécialisé notamment dans le diabète.



Le broker remonte ses attentes de BPA pour la période 2023-28 de 33% en moyenne, pour s'établir environ 30% au-dessus du consensus pour 2027, et considère que 'la valorisation n'est plus exigeante compte tenu de l'ampleur de son relèvement'.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.