Novo Nordisk: croissance de 17% du BPA au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Novo Nordisk publie au titre des six premiers mois de 2024, un BPA en croissance de 17% à 10,17 couronnes danoises (environ 1,36 euro) et un profit d'exploitation en progression de 18% à près de 57,8 milliards de couronnes (+19% hors effets de changes).



A 133,4 milliards de couronnes, le chiffre d'affaires du laboratoire pharmaceutique danois a augmenté de 24% (+25% hors effets de changes), dont des croissances de 36% en Amérique du Nord et de 9% pour ses activités internationales.



'Cette croissance est stimulée par la demande accrue pour nos traitements du diabète et de l'obésité basés sur le GLP-1, et nous continuons à atteindre davantage de patients grâce à nos traitements innovants', commente son CEO Lars Fruergaard Jørgensen.



Pour l'année 2024, Novo Nordisk table maintenant sur des croissances à taux de changes constants de 20 à 28% pour son profit d'exploitation et de 22 à 28% pour ses ventes, contre des fourchettes-cibles précédentes de 22-30% et 19-27% respectivement.





