Novo Nordisk : continue son programme de rachat d'actions

(CercleFinance.com) - Novo Nordisk annonce ce lundi avoir racheté 460.000 de ses propres actions au cours de la semaine écoulée, pour un total de 187,3 millions de couronnes danoises (environ 25 millions d'euros). Ces rachats font partie d'un programme dans le cadre duquel la société prévoit de racheter des actions B pour un montant pouvant atteindre 2,1 milliards de couronnes danoises (environ 280 millions d'euros), du 6 novembre 2019 au 3 février 2020. Avec ces dernières transactions, Novo Nordisk a déclaré avoir accumulé près de 4,4 millions d'actions B pour un total de 1,7 milliard de dollars.

