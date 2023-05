Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novo Nordisk: consensus battu, mais Wegovy inquiète information fournie par Cercle Finance • 04/05/2023 à 12:20









(CercleFinance.com) - Novo Nordisk, le numéro un mondial du traitement du diabète, a dévoilé jeudi des résultats de premier trimestre supérieurs aux attentes, mais quelques éléments inattendus sont venus inquiéter le marché.



Le bénéfice d'exploitation du groupe danois est ressorti à 25 milliards de couronnes danoises sur les trois premiers mois de 2023, en hausse de 31% par rapport à l'an dernier et légèrement au-dessus du consensus qui s'était établie à 23,7 milliards.



Le chiffre d'affaires s'est quant à lui établi à 53,4 milliards de couronnes, en hausse de 25% et là encore supérieur au consensus de 52,2 milliards.



Novo - qui avait revu en hausse ses objectifs annuels le mois dernier - s'est dit particulièrement encouragé par le niveau des ordonnances dont bénéficie son nouveau médicament contre l'obésité, Wegovy, aux Etats-Unis.



Mais le groupe a également souligné que la forte croissance du produit, tout comme la demande élevée pour l'antidiabétique Ozempic, laissait craindre de futures pénuries en raison des capacités de production limitées dont il dispose actuellement.



Conséquence, le titre chutait de 4,5% jeudi à la Bourse de Copenhague dans le sillage de cette publication.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.