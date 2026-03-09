Novo Nordisk conclut un accord avec Hims pour la vente de Wegovy et d'Ozempic et abandonne les poursuites judiciaires

Novo Nordisk NOVb.CO a accepté de vendre ses médicaments phares Wegovy et Ozempic par le biais de la plateforme de la société américaine de télésanté Hims & Hers, a déclaré le fabricant danois de médicaments lundi, mettant fin à un différend juridique qui a éclaté le mois dernier .

L'accord marque un tournant par rapport à février, lorsque Novo a poursuivi Hims au sujet d'une alternative composée à 49 dollars à sa pilule amaigrissante Wegovy.

Novo est aux prises avec des sociétés de télémédecine qui proposent des copies composées moins chères de ses traitements contre l'obésité.

En vertu de l'accord, qui entrera en vigueur à la fin du mois, les clients de Hims auront accès aux produits injectables Ozempic et Wegovy, approuvés par les autorités américaines, ainsi qu'à la pilule Wegovy, aux prix pratiqués par Novo pour l'auto-paiement.

Mike Doustdar, directeur général de Novo, a déclaré que la pilule Wegovy avait généré plus de 600 000 ordonnances depuis son lancement il y a deux mois, les partenariats de télémédecine accélérant l'adoption de cette pilule.

LA CONCURRENCE ENTRAÎNE DES BAISSES DE PRIX

Novo est confronté à la concurrence acharnée d'Eli Lilly

LLY.N aux États-Unis. Pour stimuler les ventes, Novo a réduit les prix de ses médicaments amaigrissants d'environ 1 000 $ par mois à 149-299 $ sur ses sites Web.

M. Doustdar a déclaré que la baisse des prix était un élément clé du partenariat, expliquant à Reuters que "les produits authentiques sont désormais vendus à des prix très similaires à ceux des produits composés".

L'accord fait suite à un avertissement adressé la semaine dernière par les autorités de réglementation américaines à 30 sociétés de télésanté concernant des promotions trompeuses de médicaments composés de la classe GLP-1, dont font partie Wegovy et Ozempic. La Food and Drug Administration a déclaré que certaines entreprises assimilaient faussement les produits composés à des médicaments approuvés.

Andrew Dudum, directeur général de Hims, a déclaré que le partenariat avec Novo faisait suite à la décision de Hims de réorienter ses activités de perte de poids aux États-Unis en abandonnant les médicaments GLP-1 composés au profit de traitements de marque approuvés par la FDA, reflétant ce qu'il a déclaré être une demande croissante pour une gamme plus large d'options à moindre coût.

"C'est là que nous voyons la croissance de l'activité", a déclaré M. Dudum à Reuters.

Novo a déclaré qu'elle retirait sa plainte "tout en se réservant le droit de la déposer à nouveau".

Hims ne fera plus de publicité pour les médicaments GLP-1 composés, mais continuera à les proposer lorsque les fournisseurs le jugeront cliniquement nécessaire.

Novo a mis fin à un accord similaire l'année dernière en raison de préoccupations concernant la commercialisation et les ventes de médicaments composés.