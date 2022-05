Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novo Nordisk: collaboration avec Flagship Pioneering information fournie par Cercle Finance • 10/05/2022 à 13:43









(CercleFinance.com) - Novo Nordisk annonce une collaboration avec Flagship Pioneering, écosystème qui comprend actuellement 41 entreprises, pour créer un portefeuille de nouveaux programmes de recherche de façon à développer des médicaments transformationnels.



Cette nouvelle approche de la collaboration offre un accès étendu à l'innovation, tirant parti des plateformes technologiques de plusieurs sociétés de biotechnologie pour créer un portefeuille de médicaments dans plusieurs domaines pathologiques.



Novo Nordisk fournira un financement pour les programmes de recherche lancés et aura une option exclusive pour autoriser chaque programme. L'ambition est d'initier trois à cinq programmes de recherche dans les trois premières années de la collaboration.





