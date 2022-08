Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Novo Nordisk: bénéfices en hausse, relève ses perspectives information fournie par Cercle Finance • 03/08/2022 à 17:09

(CercleFinance.com) - Novo Nordisk annonce que ses ventes ont atteint 83,3 milliards de curonnes danoises (DKK) au premier semestre, un chiffre en hausse de 16% à taux de change constants par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, l'EBUT a progressé de 14% à change constants, à 37,5 Mds de DKK.



Novo Nordisk enregistre finalement un bénéfice net en hausse de 11%, à 27,5 Mds de DKK, soit un BPA en hausse de 13%, à 12,08 DKK.



' Nous sommes très satisfaits de la croissance des ventes au premier semestre 2022. La croissance est tirée par la demande croissante de traitements du diabète et par les traitements de l'obésité', résumeLars Fruergaard Jørgensen, président et chef de la direction.



A la suite de cette publication, Novo Nordisk annonce relever ses perspectives pour l'exercice 2022 et vise une croissance des ventes de 12 à 16% à changes constants.