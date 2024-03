Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novo Nordisk: avis positif du CHMP pour l'insuline icodec information fournie par Cercle Finance • 21/03/2024 à 17:30









(CercleFinance.com) - Novo Nordisk a annoncé aujourd'hui que le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments avait adopté un avis positif, recommandant l'autorisation de mise sur le marché d'Awiqli (le nom de marque de l'insuline basale icodec une fois par semaine) pour le traitement du diabète chez l'adulte.



L'avis positif du CHMP s'appuie sur un essai de phase 3a ayant montré que l'insuline basale icodec administrée une fois par semaine avait permis d'obtenir une réduction supérieure de la glycémie ainsi qu'un temps supérieur passé dans la plage recommandée de glycémie par rapport à l'insuline basale quotidienne chez les personnes atteintes de diabète de type 2.



' Nous pensons qu'en réduisant le nombre d'injections d'insuline basale de sept à une fois par semaine, Awiqli a le potentiel d'avoir un impact significatif et d'améliorer le traitement des personnes vivant avec le diabète ', a déclaré Martin Holst Lange, vice-président exécutif du développement chez Novo Nordisk.



Novo Nordisk s'attend à recevoir l'autorisation de mise sur le marché finale de la Commission européenne d'ici environ deux mois.







