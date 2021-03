Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novo Nordisk : avis positif du CHMP dans l'obésité Cercle Finance • 26/03/2021 à 14:21









(CercleFinance.com) - Novo Nordisk annonce que le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a recommandé d'étendre l'utilisation de Saxenda pour le traitement de l'obésité chez les adolescents âgés 12 à 17 ans. 'Au cours des 20 dernières années, la prévalence mondiale de l'obésité chez les enfants et les adolescents a doublé, passant d'un sur 10 à un sur cinq, et maintenant plus de 124 millions d'enfants et d'adolescents souffrent d'obésité dans le monde', souligne-t-il. L'avis du CHMP se fonde sur les résultats d'un essai de phase III publié l'année dernière dans le New England Journal of Medicine. Novo Nordisk s'attend à recevoir la décision de la Commission européenne sur la mise à jour du label de Saxenda d'ici quelques mois.

