Novo Nordisk: avis favorable du CHMP pour Wegovy

(CercleFinance.com) - Novo Nordisk fait savoir que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a donné un avis positif pour mettre à jour l'étiquette du Wegovy (sémaglutide 2,4 mg).



L'essai SELECT a montré que le Wegovy réduisait de 20% le risque d'événements cardiovasculaires indésirables majeurs (MACE) de 20 % par rapport au placebo lorsqu'il était ajouté aux soins standards chez les adultes avec une maladie cardiovasculaire et un surpoids ou une obésité, sans diabète.



De plus, les résultats de SELECT ont montré que sur une période allant jusqu'à cinq ans, des réductions du risque de MACE étaient obtenues indépendamment de l'âge, du sexe, de la race, de l'ethnicité, de l'indice de masse corporelle (IMC) et du niveau d'insuffisance rénale au départ.



Suite à l'avis positif du CHMP, Novo Nordisk prévoit la mise en oeuvre de la mise à jour de l'étiquette dans environ un mois.





