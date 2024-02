Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novo Nordisk: autorisation de l'UE pour Wegovy d'ici Avril ? information fournie par Cercle Finance • 23/02/2024 à 11:40









(CercleFinance.com) - L'agence européenne des médicaments devrait se prononcer sur une autorisation de mise sur le marché (AMM) de Wegovy dans le domaine cardiovasculaire d'ici le mois d'Avril indique Bloomberg.



La demande a été soumise auprès de l'EMA et de la FDA également qui a accordé un examen prioritaire.



' Le défi pour Novo Nordisk consiste aujourd'hui principalement à augmenter ses capacités de production pour faire face à la forte demande pour son produit déjà largement utilisé chez les patients diabétiques, mais également pour traiter l'obésité ' indique Invest Securities.



' Pour rappel, en août 2023, le titre Novo Nordisk a fortement progressé à la hausse après qu'un essai clinique avancé ait montré une diminution de 20% du risque d'accidents cardiovasculaires chez des patients obèses traités avec semaglutide ' souligne le bureau d'analyses.



' Par ailleurs, fin 2023, un essai de Ph III a été arrêté prématurément sur une analyse intermédiaire réalisée par le comité DSMB en raison d'une forte probabilité de succès sur le critère primaire de l'efficacité qui consistait à démontrer le bénéfice de semaglutide sur l'évolution de l'insuffisance rénale chronique chez des patients souffrant de diabète de type 2 (DT2) avec CKD ' rajoute Invest Securities.





