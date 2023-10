Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novo Nordisk: arrêt d'un essai dans l'insuffisance rénale information fournie par Cercle Finance • 11/10/2023 à 07:55









(CercleFinance.com) - Novo Nordisk annonce l'arrêt de l'essai FLOW, évaluant les effets de son sémaglutide injectable une fois par semaine contre placebo sur la progression de l'insuffisance rénale chez les patients atteints de diabètes de type 2 ou de maladie rénale chronique.



Cette décision se fonde sur une recommandation du comité indépendant de surveillance des données, concluant que les résultats d'une analyse intermédiaire répondaient à certains critères prédéfinis pour arrêter l'essai prématurément pour des raisons d'efficacité.



Sur cette base, le processus de clôture de l'essai sera lancé. Pour protéger l'intégrité de l'essai, Novo Nordisk restera aveugle à ses résultats jusqu'à sa fin. Il s'attend à ce que les résultats de FLOW soit diffusés au cours du premier semestre 2024.





