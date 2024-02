Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novo Nordisk: acquisition de trois sites pour 11 Mds$ information fournie par Cercle Finance • 05/02/2024 à 12:44









(CercleFinance.com) - Novo Nordisk a annoncé aujourd'hui que la société avait accepté d'acquérir trois sites de remplissage et de finition auprès de Novo Holdings A/S (Novo Holdings) dans le cadre d'une transaction par laquelle Novo Holdings a accepté d'acquérir Catalent (propriétaire des trois sites en question), une organisation mondiale de développement et de fabrication basée dans le New Jersey (États-Unis).



Les trois sites de fabrication sont spécialisés dans le remplissage stérile de médicaments et situés à Anagni (Italie), Bruxelles (Belgique) et Bloomington (Indiana, États-Unis). Les trois sites emploient plus de 3 000 personnes.



L'acquisition devrait augmenter progressivement la capacité de remplissage de Novo Nordisk à partir de 2026.



Selon les termes de l'accord, Novo Nordisk acquerra les trois sites de fabrication pour un paiement initial de 11 milliards USD.



' Nous sommes très satisfaits de l'accord conclu pour acquérir les trois sites de fabrication de Catalent, qui nous permettra de servir à l'avenir beaucoup plus de personnes vivant avec le diabète et l'obésité ', a déclaré Lars Fruergaard Jørgensen, président et chef de la direction de Novo Nordisk. '



Sous réserve du calendrier de clôture, l'acquisition devrait avoir un impact négatif faible à un chiffre sur la croissance du bénéfice d'exploitation en 2024 et 2025.





