Novo Nordisk : acquisition de l'américain Emisphere

(CercleFinance.com) - Novo Nordisk a annoncé vendredi l'acquisition d'Emisphere Technologies, un spécialiste américain des technologies de formulations pharmaceutiques orale. Le groupe danois, numéro un mondial du traitement du diabète, rappelle qu'il collaborait avec Emisphere depuis 2007, notamment dans le cadre de la fabrication de semaglutide, sa nouvelle option thérapeutique pour les patients diabétiques de type 2. Aux termes de l'accord, Novo déboursera 1,35 milliard de dollars pour faire l'acquisition de l'intégralité des actions d'Emisphere. L'accord prévoit également la reprise du montant des royalties devant être versées à MHR Fund Management, qui était jusqu'ici le principal actionnaire d'Emisphere, ce qui porte le prix total de l'opération à 1,8 milliard.

