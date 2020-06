Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novo Nordisk : acquisition de l'américain Corvidia Cercle Finance • 11/06/2020 à 16:01









(CercleFinance.com) - Le groupe pharmaceutique danois Novo Nordisk a annoncé jeudi avoir trouvé un accord en vue de faire l'acquisition de Corvidia Therapeutics, une entreprise américaine spécialisée dans le développement de nouveaux médicaments pour les maladies cardiaques et rénales. Le laboratoire explique que le rachat de cette société non cotée en Bourse s'inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à accroître sa présence sur le marché des maladies cardiovasculaires et métaboliques, sur lequel il est déjà très présent avec ses traitements du diabète et de l'obésité. Corvidia développe actuellement un médicament destiné à réduire les risques d'accidents cardiovasculaires chez les patients atteints de maladies chroniques du rein présentant également des symptômes cardio-vasculaires artérioscléreuses. Aux termes de l'accord, Novo Nordisk déboursera 725 millions de dollars en numéraire pour faire l'acquisition de l'entreprise, dont les actionnaires pourraient recevoir au total 2,1 milliards de dollars en fonction de la réalisation de certains objectifs.

