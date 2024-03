Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novo Nordisk: acquisition de Cardior Pharmaceuticals information fournie par Cercle Finance • 25/03/2024 à 11:20









(CercleFinance.com) - Novo Nordisk annonce la prochaine acquisition de Cardior Pharmaceuticals pour un montant pouvant aller jusqu'à 1,025 milliard d'euros, comprenant un paiement initial et des paiements supplémentaires si certaines étapes de développement et commerciales sont atteintes.



Cardior Pharmaceuticals est un leader dans la découverte et le développement de thérapies ciblant l'ARN comme moyen de prévenir, réparer et inverser les maladies du coeur.



L'accord comprend notamment le composé phare de Cardior, le 'CDR132L', actuellement en phase 2 de développement clinique pour le traitement de l'insuffisance cardiaque.



Cette acquisition constitue une étape importante dans la stratégie de Novo Nordisk visant à établir une présence dans le domaine des maladies cardiovasculaires.







Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.