Novo Nordisk : acquisition d'un programme auprès de Prothena

(CercleFinance.com) - Novo Nordisk annonce avoir conclu un accord définitif avec Prothena Corporation, en vertu duquel Novo Nordisk acquiert son anticorps au stade clinique PRX004 et plus largement son programme sur l'amyloïdose ATTR, maladie rare, progressive et mortelle.

Aux termes de l'accord, le groupe de santé danois acquiert en propriété exclusive la filiale de Prothena et obtient tous les droits mondiaux sur la propriété intellectuelle et les droits connexes de l'activité et du pipeline d'amyloïdose ATTR de Prothena.

Prothena est éligible pour recevoir des paiements d'étape de développement et de vente totalisant jusqu'à 1,2 milliard de dollars, dont 100 millions de dollars en paiements d'étape cliniques initiaux et à court terme.