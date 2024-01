Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novo Nordisk: accords de recherche avec Omega et Cellarity information fournie par Cercle Finance • 04/01/2024 à 12:49









(CercleFinance.com) - Novo Nordisk annonce avoir conclu des collaborations de recherche distinctes avec Omega Therapeutics et Cellarity.



La collaboration avec Omega exploitera sa plateforme technologique exclusive pour développer un contrôleur épigénomique conçu pour améliorer l'activité métabolique dans le cadre d'une nouvelle approche thérapeutique potentielle pour la gestion de l'obésité.



La collaboration avec Cellarity vise à découvrir de nouveaux moteurs biologiques du MASH et tirera parti de la plateforme de Cellarity pour développer une thérapie à petites molécules contre cette maladie.



' Il est essentiel que nous complétions notre recherche interne par des innovations externes et que nous travaillions avec des partenaires qui mettent en avant une technologie de pointe', a commenté Marcus Schindler, vice-président exécutif et directeur scientifique chez Novo Nordisk.







