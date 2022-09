Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novo Nordisk: accord de licence avec Zealand Pharma information fournie par Cercle Finance • 07/09/2022 à 12:11









(CercleFinance.com) - L'action Zealand Pharma progresse ce mercredi à la Bourse de Copenhague suite à la signature d'un contrat de licence avec Novo Nordisk pour le développement de son Zegalogue, un traitement contre les épisodes d'hypoglycémie chez les patients diabétiques.



Vers 12h00, le titre de la société biotechnologique monte de 4,4% tandis que l'indice OMXC25 recule de 0,1% dans le même temps. L'action Novo Nordisk évolue, elle, autour de l'équilibre.



Selon les termes de l'accord, Zealand recevra un paiement initial de 25 millions de couronnes danoises (environ 3,4 millions d'euros), un montant qui pourrait s'accompagner de 45 millions de couronnes sous forme de paiements d'étape.



L'entreprise pourrait ensuite toucher 220 millions de couronnes danoises en fonction de la réalisation de certaines étapes commerciales, ainsi que de redevances de l'ordre de 10% sur les futures ventes du médicament.



Zegalogue a été autorisé par la FDA américaine en 2021 dans le traitement de l'hypoglycémie sévère chez les patients diabétiques, à la fois en stylo injecteur et en seringue préremplie.





