Novo Nordisk: accord avec Aspect dans les cellules souches

(CercleFinance.com) - Novo Nordisk a annoncé mercredi la signature d'un partenariat avec le canadien Aspect Biosystems prévoyant l'octroi d'une option de licence sur une technologie d'impression des tissus humains.



Le laboratoire danois explique que l'objectif de l'accord est d'avoir recours à la bio-impression à partir de cellules souches en vue de parvenir à maintenir une glycémie normale sans avoir recours à l'immunosuppression.



Du point de vue de Novo, il pourrait s'agir-là d'un véritable 'bouleversement' dans le cadre de la prise en charge des patients atteints de diabète de type 1.



Aux termes de l'accord, le groupe pharmaceutique va bénéficier de l'exclusivité des droits sur la technologie d'Aspect, avec la possibilité de développer jusqu'à quatre traitements potentiels du diabète et/ou de l'obésité.



En contrepartie, Aspect recevra un versement initial de 75 millions de dollars, auquel pourraient s'ajouter 650 millions supplémentaires sous forme de paiements d'étape en fonction des avancées commerciales et réglementaires des projets, sans compter les éventuelles redevances liées à la commercialisation des traitements susceptibles de voir le jour.



A la Bourse de Copenhague, l'action Novo Nordisk progressait de 1,2% dans le sillage de cette information, à comparer avec un gain de 0,1% pour le marché danois dans son ensemble.





