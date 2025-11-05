Novo Nordisk abaisse son objectif annuel de bénéfice d'exploitation

(Actualisé tout du long avec citations du DG, détails)

Novo Nordisk

NOVOb.CO a abaissé mercredi sa prévision de bénéfice pour l'ensemble de l'année, un premier coup dur pour le nouveau directeur général du groupe alors que celui-ci mène une profonde restructuration pour regagner du terrain sur le marché hautement concurrentiel des médicaments contre l'obésité.

Mike Doustdar, directeur général du fabricant danois de médicaments depuis août, a déclaré que l'abaissement de l'objectif était dû à "la baisse des prévisions de croissance pour nos traitements GLP-1".

"Nous avons pour objectif d'accélérer sur tous les fronts afin d'être plus compétitifs sur des marchés dynamiques et de plus en plus concurrentiels ", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Novo Nordisk a déclaré qu'il prévoyait désormais une croissance de son bénéfice d'exploitation annuel, mesuré en devises locales, comprise entre 4% et 7% en 2025, contre une prévision antérieure comprise entre 10% et 16%.

Le groupe prévoit une croissance de ses ventes en devises locales comprise entre 8% et 11% cette année, contre une fourchette précédente de 8% à 14%, a-t-il ajouté.

Novo Nordisk a déclaré que ses ventes au troisième trimestre avaient augmenté de 5% pour atteindre 75 milliards de couronnes danoises (10,04 milliards d'euros), tandis que les analystes tablaient sur 76,2 milliards, selon un consensus compilé par le groupe.

Les ventes ont augmenté de 11% en monnaie locale, ce qui élimine les fluctuations des taux de change.

La hausse des ventes en monnaie locale au troisième trimestre, qui a fortement ralenti l'année dernière en raison de la concurrence d'Eli Lilly LLY.N et des traitements copiés, se compare aux attentes des analystes d'une croissance de 11,4%, selon le consensus.

Novo Nordisk est devenue l'entreprise la plus importante d'Europe en termes de capitalisation boursière, le groupe danois ayant connu une croissance rapide des ventes de son médicament vedette contre l'obésité, Wegovy. La croissance des ventes a toutefois ralenti, ce qui a entraîné un remaniement de la direction et fait chuter le cours de l'action.

(Rédigé par Jacob Gronholt-Pedersen, version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)