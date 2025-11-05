 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 028,00
-0,63%
Indices
Chiffres-clés

Novo Nordisk abaisse son objectif annuel de bénéfice d'exploitation
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 08:20

(Actualisé tout du long avec citations du DG, détails)

Novo Nordisk

NOVOb.CO a abaissé mercredi sa prévision de bénéfice pour l'ensemble de l'année, un premier coup dur pour le nouveau directeur général du groupe alors que celui-ci mène une profonde restructuration pour regagner du terrain sur le marché hautement concurrentiel des médicaments contre l'obésité.

Mike Doustdar, directeur général du fabricant danois de médicaments depuis août, a déclaré que l'abaissement de l'objectif était dû à "la baisse des prévisions de croissance pour nos traitements GLP-1".

"Nous avons pour objectif d'accélérer sur tous les fronts afin d'être plus compétitifs sur des marchés dynamiques et de plus en plus concurrentiels ", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Novo Nordisk a déclaré qu'il prévoyait désormais une croissance de son bénéfice d'exploitation annuel, mesuré en devises locales, comprise entre 4% et 7% en 2025, contre une prévision antérieure comprise entre 10% et 16%.

Le groupe prévoit une croissance de ses ventes en devises locales comprise entre 8% et 11% cette année, contre une fourchette précédente de 8% à 14%, a-t-il ajouté.

Novo Nordisk a déclaré que ses ventes au troisième trimestre avaient augmenté de 5% pour atteindre 75 milliards de couronnes danoises (10,04 milliards d'euros), tandis que les analystes tablaient sur 76,2 milliards, selon un consensus compilé par le groupe.

Les ventes ont augmenté de 11% en monnaie locale, ce qui élimine les fluctuations des taux de change.

La hausse des ventes en monnaie locale au troisième trimestre, qui a fortement ralenti l'année dernière en raison de la concurrence d'Eli Lilly LLY.N et des traitements copiés, se compare aux attentes des analystes d'une croissance de 11,4%, selon le consensus.

Novo Nordisk est devenue l'entreprise la plus importante d'Europe en termes de capitalisation boursière, le groupe danois ayant connu une croissance rapide des ventes de son médicament vedette contre l'obésité, Wegovy. La croissance des ventes a toutefois ralenti, ce qui a entraîné un remaniement de la direction et fait chuter le cours de l'action.

(Rédigé par Jacob Gronholt-Pedersen, version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
907,810 USD NYSE +1,20%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
PFIZER
24,320 USD NYSE -1,50%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank