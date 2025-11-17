Novo Nordisk a fait des provisions pour le lancement agressif de la pilule Wegovy

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprise des commentaires du directeur général sur le lancement d'une pilule amaigrissante)

Novo Nordisk NOVOb.CO dispose d'une quantité plus que suffisante de ses pilules amaigrissantes Wegovy pour soutenir un lancement agressif du produit, a déclaré le directeur général Mike Doustdar lundi, cherchant à éviter une répétition des problèmes d'approvisionnement qui ont affecté la version originale du médicament.

Le fabricant de médicaments s'attend à ce qu'une décision sur l'approbation aux États-Unis soit prise avant la fin de l'année, le format de pilule étant susceptible d'attirer les patients qui préfèrent éviter les injections de la formulation actuelle de Wegovy.

"Nous avons plus de pilules qu'il n'en faut cette fois-ci, nous allons donc tout mettre en œuvre pour que cela se produise", a déclaré M. Doustdar lors d'un événement organisé par l'Association des actionnaires danois.

Novo a dû faire face à un ralentissement de la croissance des ventes de son médicament phare contre l'obésité, qui lui a permis de devenir l'entreprise la plus valorisée d'Europe. Ce ralentissement est en grande partie dû aux contraintes d'approvisionnement qui ont permis à Eli Lilly LLY.N et à d'autres de réduire l'avantage du fabricant danois en tant que pionnier. M. Doustdar a également déclaré qu'un accord sur les prix conclu avec le président américain Donald Trump visait à élargir l'accès à ses médicaments amaigrissants pour le programme Medicare américain, un programme fédéral d'assurance maladie pour les personnes âgées de 65 ans et plus ou les personnes handicapées.