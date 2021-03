Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novo Nordisk : 4,25 millions d'actions B rachetées Cercle Finance • 29/03/2021 à 11:18









(CercleFinance.com) - Novo Nordisk annonce avoir racheté au 26 mars, depuis le 3 février dernier, un total de 4.251.974 actions B à un prix moyen de 444,02 couronnes danoises, soit un montant total déboursé de près de 1,88 milliard de couronnes. Le 3 février, la société biopharmaceutique a lancé un programme de rachat d'actions d'un montant maximal de 17 milliards de couronnes danoises qui sera exécuté au cours d'une période de 12 mois commençant à cette date. Dans ce cadre, Novo Nordisk doit racheter des actions B pour un montant allant jusqu'à trois milliards de couronnes au cours de la période du 3 février au 3 mai. Elle détient à présent un total de 43.154.586 actions B, correspondant à 1,8% du capital social.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.