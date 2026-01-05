Novo lance sa pilule amaigrissante Wegovy aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Novo lance la pilule Wegovy sur le marché concurrentiel des médicaments contre l'obésité

Eli Lilly prévoit l'approbation d'une pilule amaigrissante d'ici mars

Novo vise le marché de l'auto-paiement avec une option orale plutôt qu'injectable

La pilule Wegovy à dose initiale est vendue 149 $ par mois; les doses plus élevées sont vendues 299 $

Le fabricant danois Novo Nordisk NOVOb.CO lance sa pilule Wegovy à prise unique quotidienne aux États-Unis ce lundi, offrant des doses de 1,5 milligramme (mg) et de 4 mg à 149 $ par mois pour les patients qui paient eux-mêmes sur un marché des médicaments amaigrissants très concurrentiel.

La pilule a été approuvée par la Food and Drug Administration le mois dernier, une aubaine pour Novo Nordisk qui cherche à regagner le terrain perdu face à son rival américain Eli Lilly LLY.N . Lilly attend l'approbation américaine de sa pilule amaigrissante, probablement d'ici le mois de mars.

La pilule Wegovy pourrait attirer de nouveaux consommateurs, alors que Novo cherche à se refaire une santé après les avertissements sur les bénéfices et la chute des actions l'année dernière. La pilule offre une plus grande flexibilité et une alternative pour ceux qui n'aiment pas les aiguilles utilisées dans les médicaments injectables.

Les actions du fabricant danois de médicaments ont augmenté de plus de 2 % en fin de matinée. Les actions de Lilly ont chuté d'environ 1 % dans les échanges de prémarché aux États-Unis.

LE SUCCÈS DE LA PILULE REPOSE SUR L'ATTRAIT DES CLIENTS QUI PAIENT COMPTANT

L'une des clés du succès de la pilule sera d'attirer les consommateurs qui paient comptant et qui ne peuvent pas bénéficier d'une couverture d'assurance, ce qui constitue un changement radical par rapport au modèle commercial dominant où la tarification des médicaments est gérée par les régimes d'assurance-maladie.

La faible dose de 1,5 mg est la dose de départ pour la pilule Wegovy, qui est composée de semaglutide, le même ingrédient actif que l'on trouve dans ses traitements injectables à succès pour la perte de poids et le diabète, commercialisés sous les noms de marque Wegovy et Ozempic.

Novo propose également une dose de départ de 1,5 mg pour son médicament oral à base de semaglutide pour le diabète de type 2, vendu sous le nom de Rybelsus.

La pilule de Novo sera également vendue en dose de 9 mg et en dose à long terme plus élevée de 25 mg. Le site web du fabricant de médicaments indique que les deux doses supérieures seront vendues au prix de 299 dollars pour un mois d'approvisionnement, tandis que la dose de 4 mg passera à 199 dollars à partir du 15 avril.

Lilly prévoit de plafonner les doses plus élevées de sa pilule contre l'obésité, si elle est approuvée, à 399 dollars par mois pour les acheteurs réguliers. Le médicament injectable Zepbound de Lilly a largement devancé le Wegovy de Novo en termes de prescriptions hebdomadaires aux États-Unis au cours de l'année écoulée.

TRUMP CHERCHE À FAIRE BAISSER LES PRIX DES MÉDICAMENTS CONTRE L'OBÉSITÉ

Aux États-Unis, les prix de liste des injectables sont d'environ 1 000 dollars par mois ou plus. Les deux entreprises ont réduit les prix de leurs injectables pour les clients qui paient en liquide plutôt qu'en utilisant leur assurance maladie.

Novo a commencé à vendre son Wegovy injectable à 349 dollars par mois aux personnes qui paient en espèces en novembre.

Dans le cadre d'un accord avec le président américain Donald Trump, Novo et Lilly ont également accepté de proposer des doses de départ de leurs pilules amaigrissantes à 149 dollars par mois pour les bénéficiaires de Medicare et Medicaid, ainsi qu'aux payeurs en espèces via le nouveau site TrumpRx de la Maison Blanche, qui devrait être lancé ce mois-ci.

Les médicaments injectables de Novo, qui appartiennent à une classe de traitements connus sous le nom de GLP-1, ont fait l'objet d'une demande sans précédent ces dernières années, ce qui a entraîné des contraintes d'approvisionnement en 2024.

Avant le lancement de la pilule, Novo a déclaré qu'elle la fabriquait en Caroline du Nord et qu'elle constituait des stocks depuis un certain temps.