Novelis, filiale d'Hindalco, va céder deux unités en Chine pour 265 millions de dollars

Novelis, un producteur d'aluminium américain détenu par le groupe indien Hindalco HALC.NS , a accepté de céder deux de ses filiales chinoises détenues à 100 % pour un montant de 265 millions (XX millions d'euros) de dollars, a indiqué Hindalco dimanche dans un communiqué publié sur la place boursière.
Voici quelques détails:
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Ces entités, Novelis (China) Aluminum Products et Novelis (Shanghai) Aluminum Trading, seront cédées à la société chinoise Shenzhen Hongzhi Industrial Investment ou à ses filiales dans le cadre d’un accord définitif, a précisé Hindalco
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L'accord prévoit une clause d'earn-out pouvant atteindre 10 millions (XX millions d'euros) de dollars, subordonnée à la réalisation de conditions spécifiques
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La transaction devrait être finalisée dans un délai de 12 mois, sous réserve des autorisations réglementaires, a précisé Hindalco
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Cette opération intervient quelques jours après l’annonce du départ de Dev Ahuja, directeur financier de Novelis , et plusieurs mois après que Hindalco a fait état d’une baisse de ses bénéfices, qu’elle a en partie attribuée aux coûts liés à une interruption d’activité provoquée par un incendie dans son unité américaine
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