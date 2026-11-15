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Novelis, filiale d'Hindalco, va céder deux unités en Chine pour 265 millions de dollars
information fournie par Reuters 15/11/2026 à 07:35

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Novelis, un producteur d'aluminium américain détenu par le groupe indien Hindalco HALC.NS , a accepté de céder deux de ses filiales chinoises détenues à 100 % pour un montant de 265 millions (XX millions d'euros) de dollars, a indiqué Hindalco dimanche dans un communiqué publié sur la place boursière.

Voici quelques détails:

  • Ces entités, Novelis (China) Aluminum Products et Novelis (Shanghai) Aluminum Trading, seront cédées à la société chinoise Shenzhen Hongzhi Industrial Investment ou à ses filiales dans le cadre d’un accord définitif, a précisé Hindalco

  • L'accord prévoit une clause d'earn-out pouvant atteindre 10 millions (XX millions d'euros) de dollars, subordonnée à la réalisation de conditions spécifiques

  • La transaction devrait être finalisée dans un délai de 12 mois, sous réserve des autorisations réglementaires, a précisé Hindalco

  • Cette opération intervient quelques jours après l’annonce du départ de Dev Ahuja, directeur financier de Novelis , et plusieurs mois après que Hindalco a fait état d’une baisse de ses bénéfices, qu’elle a en partie attribuée aux coûts liés à une interruption d’activité provoquée par un incendie dans son unité américaine

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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