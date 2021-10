Novaxia se dote d’un comité de mission

(AOF) - Novaxia vient de réunir en comité de mission neuf personnalités. Elles proviennent du monde de l’immobilier, de la gestion d’épargne, du financement, du solidaire et de l’environnement. Les membres de ce comité ont échangé sur la mission du groupe Novaxia, spécialisé dans les fonds immobiliers, qui est de « Développer l’investissement dans le recyclage urbain au bénéfice du plus grand nombre ». Ce comité a un rôle central d’accompagnement de la vision des entités de Novaxia pour les prochaines années et s’assure qu’elles restent en accord avec la mission.