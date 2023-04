Novaxia R vise une collecte de 1 milliard d’euros en deux ans

En seulement deux ans, le fonds a collecté 625 millions d'euros avec le soutien de 9 assureurs (Generali, Apicil, Suravenir, CNP Assurances, Ageas, Swiss Life, Prepar-Vie, AG2R LA MONDIALE, Spirica), ce qui a permis de mettre en production plus de 8 000 logements grâce au recyclage de bureaux et bâtiments tertiaires obsolètes.

(AOF) - Pour les deux ans de l’unité de compte en assurance vie Novaxia R, le Groupe Novaxia, acteur du recyclage urbain, a annoncé vouloir collecter 1 milliard d’euros en deux ans et tripler son nombre de logements issus du recyclage urbain. Novaxia R a permis, depuis sa création en 2021, la mise en production de 8 000 logements, soit le double de l’objectif fixé initialement. En outre, Novaxia R projette d’investir 2 milliards d’euros dans le recyclage de bureaux en logement.

