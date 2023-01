Novaxia R et Novaxia Vista intègrent la blockchainavec la solution innovante Iznes

(AOF) - Novaxia Investissement, société de gestion du recyclage urbain, s’associe à la solution blockchain IZNES pour permettre à ses clients investisseurs institutionnels de bénéficier d’un parcours simplifié. En tant qu’actionnaire et utilisateur d’Iznes, Generali bénéficie déjà de cette solution pour suivre les ordres des unités de compte de Novaxia Investissement. La solution Iznes permet à Novaxia Investissement d’avoir une vue en temps réel des ordres de souscription et de rachat.

Cette solution permet à Novaxia Investissement d'offrir à ses clients institutionnels un moyen d'investir à partir de leur carnet d'ordres de manière totalement digitalisée, sécurisée et harmonisée grâce à la blockchain. Avec Iznes, Novaxia Investissement met à disposition de ses clients assureurs une solution répondant à leurs besoins sur les actifs en unités de compte.

Novaxia Investissement offre à ces clients un parcours utilisateur simplifié et optimisé à travers IZNES pour ses unités de compte. Les fonds Novaxia VISTA et Novaxia R, labellisés ISR, sont désormais disponibles sur la place de marché pour toutes les opérations de souscription ou de rachat. Generali, qui référence ces deux fonds en assurance-vie, opère via IZNES dont il est actionnaire depuis fin 2020.