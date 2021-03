Novaxia R est disponible dans les contrats de Suravenir

Ce positionnement innovant prévoit une orientation de l'épargne vers le logement tout en agissant positivement pour l'environnement: la transformation d'un actif existant économise 50% d'empreinte carbone par rapport à la construction neuve et évite l'artificialisation des sols. Le fonds, labellisé ISR, vise ainsi à concilier sens et rentabilité potentielle.

(AOF) - Novaxia R est désormais disponible à la commercialisation dans les contrats de Suravenir. Le fonds donne la possibilité aux épargnants d'investir à travers leur assurance-vie dans un fonds immobilier résidentiel et responsable qui vise à répondre à la pénurie de logements. Avec la première opération d'investissement, Novaxia R va investir et transformer les premiers immeubles de bureaux obsolètes rendus vacants.

