Novaxia NEO : taux de distribution de 6,49 % en 2021

Novaxia Investissement rappelle que le taux de distribution est le rapport entre le dividende brut versé au titre de l'année 2021 et le prix de souscription au 1er janvier de l'année 2021.

(AOF) - La SCPI Novaxia NEO, labellisée ISR, annonce un taux de distribution de 6,49 % en 2021. Novaxia Investissement a fait l'acquisition de 6 nouveaux immeubles de bureau pour le compte de la SCPI depuis juillet 2021. Ces actifs immobiliers poursuivent deux axes de la stratégie de la SCPI : la réversibilité de l'actif immobilier en cas de départ des locataires et la diversification géographique. Cela porte à 14 le nombre d'actifs dans Novaxia NEO.

