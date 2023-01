Novaxia Neo diversifie son patrimoine avec l’acquisition de 6 actifs aux Pays-Bas

" Grâce à ces nouvelles acquisitions, nous développons la diversification et la mutualisation européenne du patrimoine de la SCPI Novaxia Neo dans des actifs situés dans des villes à forte attractivité économique. Nous poursuivrons, en 2023, notre stratégie d'acquisition dans des typologies d'actifs diversifiées en France et en zone euro. " a commenté Mathieu Descout, Président de Novaxia Investissement.

(AOF) - Novaxia Investissement a acquis, pour le compte de sa SCPI Novaxia Neo, un portefeuille de 6 actifs aux Pays-Bas. Loués à 97 % par 65 locataires sur une durée de 5 ans fermes en moyenne, les actifs sont situés à Rotterdam, La Haye, Utrecht et Hilversum, dans le territoire des grandes villes de la Randstad, région métropolitaine incluant des villes à forte attractivité économique. Acquis auprès de Garbe Institutional Capital, l’ensemble comprend 41 000 mètres carrés de bureaux hauts de gamme, 3 000 mètres carrés d’école et 1 100 mètres carrés de commerces.

