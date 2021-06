Novaxia Investissement recycle un immeuble de bureaux en plus de 400 logements à Bagneux

(AOF) - Novaxia Investissement, pour le compte de clients investisseurs du fonds Novaxia One, livre un ensemble immobilier d'habitation de près de 19 000 m² à Bagneux (92) en copromotion avec Cogedim. Idéalement situé à proximité du RER B et des futures lignes de métro 4 et 15, l'opération est composée de 195 logements dont 47 cédés à SEQENS (Groupe Action Logement), de 207 chambres étudiantes gérées par le groupe KLEY et d'un commerce.