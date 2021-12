Novaxia Investissement inaugure Bel’Air, un immeuble de bureaux recyclé à Nanterre

(AOF) - Novaxia Investissement inaugure " Bel'air ", bureau de 5 400 m² à Nanterre, issu du recyclage de l'ancien siège de l'INPI. La majorité de la structure initiale en béton a été conservée. La transformation plutôt que la démolition représente une économie de 370 tonnes de CO2 par rapport à une construction standard : c'est l’équivalent de 3 vols Paris/Glasgow pour tous les occupants de cet immeuble.

" Bâtir sur l'existant plutôt qu'artificialiser, réutiliser les structures plutôt que de démolir. C'est le sens du recyclage urbain. Cet immeuble en est un exemple réussi. Nous avons fait d'un immeuble obsolète un bureau de dernière génération : davantage de salles de réunions, divisible, ultra connecté et idéalement placé. Il est labellisé BREEAM, NFHQE, BBC-Effinergie et Wired Score. Son rooftop de 400m² offre une vue exceptionnelle sur le skyline de La Défense. Bel'Air représente le bureau post-covid : collaboratif, agréable et efficace énergétiquement. " explique Mathieu Descout, président de Novaxia Investissement.