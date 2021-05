Novaxia Investissement développe quatre projets d'urbanisme transitoire à Clichy

(AOF) - Novaxia Investissement, avec le soutien de la Mairie de Clichy, accueille désormais 4 projets d'occupation temporaire à Clichy avec gratuité de loyer. Au total, 6300m² sont mis à disposition dans des immeubles acquis par les fonds de Novaxia Investissement.

Novaxia Investissement favorise l'occupation temporaire de ses biens acquis à travers ses fonds entre exploitation et travaux. Ces projets permettent de maintenir la vie dans les quartiers concernés, tout en aidant le développement de l'économie sociale et solidaire, chère à Novaxia et à la Mairie de Clichy. C'est dans cette optique que ce sont désormais 4 projets solidaires qui sont accueillis à Clichy, avec le soutien de la Mairie.