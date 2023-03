Novaxia Investissement cède ses parts de l’hôtel de la Poste du Louvre au Groupe Laurent Taïeb

" Aujourd'hui, nous avons atteint l'objectif que nous nous étions fixés pour nos clients investisseurs, c'est-à-dire leur apporter de la rentabilité sur des projets de recyclage urbain à forte valeur ajoutée. L'hôtellerie fait partie des secteurs porteurs sur lesquels nous serons heureux d'accompagner des acteurs et projets innovants ", a déclaré Mathieu Descout, Président de Novaxia Investissement.

