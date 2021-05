Novaxia Investissement acquiert une friche obsolète au cœur de Saint-Ouen

Novaxia Investissement accompagne la mutation de Saint-Ouen : la ville, dans le cadre de son développement, se transforme et accueille de nouvelles infrastructures comme le futur Hôpital Paris Nord qui sera accompagné d'un pôle universitaire. Novaxia recyclera donc la parcelle en logements étudiants, en lien avec l'arrivée de ce futur pôle de santé.

(AOF) - Novaxia Investissement, pour le compte de clients investisseurs, a fait l'acquisition d'une parcelle de 2 900m² au cœur de Saint-Ouen. Idéalement placée sur le nouveau métro ligne 14 et sur la ligne 13, cette parcelle était auparavant occupée par le Musée Pierre Cardin désaffecté depuis 2014. Elle sera recyclée en 200 logements étudiants pour une surface de plancher de 5 000 m², en partenariat avec Pitch Promotion.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.