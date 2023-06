Novavax: vers une évolution de composition du vaccin Covid information fournie par Cercle Finance • 16/06/2023 à 12:52

(CercleFinance.com) - Novavax annonce avoir participé hier à la réunion du comité consultatif sur les vaccins et les produits biologiques apparentés (VRBPAC) de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, qui a abouti à un vote unanime recommandant de mettre à jour la composition actuelle du vaccin COVID vers une lignée XBB monovalente.



' Novavax prévoit d'être prêt pour la livraison commerciale d'un vaccin XBB COVID monovalent à base de protéines cet automne, conformément à la recommandation VRBPAC d'aujourd'hui ', a déclaré John C. Jacobs, président et chef de la direction de Novavax.



'En partenariat avec les régulateurs et les autorités de santé publique, Novavax a développé et fabriqué ce vaccin candidat, et maintenant que nous nous rapprochons de l'harmonisation des directives de la FDA, de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Agence européenne des médicaments, nous pensons que nous sommes dans une meilleure position pour offrir un choix de vaccin alternatif aux individus du monde entier. '