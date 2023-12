Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novavax: vaccin Covid approuvé par les autorités de Taïwan information fournie par Cercle Finance • 18/12/2023 à 16:56









(CercleFinance.com) - Novavax fait savoir que la Taiwan Food and Drug Administration a accordé une autorisation d'utilisation d'urgence à son vaccin Covid recombinant avec adjuvant Nuvaxovid XBB.1.5 afin de prévenir l'infection au Covid chez les personnes âgées de 12 ans et plus.



Des doses du vaccin mis à jour de Novavax seront livrées à Taïwan dans le cadre d'un accord d'achat anticipé existant et seront largement disponibles dans les centres de vaccination de Taïwan.



Pour rappel, le vaccin Covid mis à jour de Novavax est également approuvé aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Canada et par l'Organisation mondiale de la santé, et reste en cours d'examen sur d'autres marchés.





