Novavax: va réduire de 12% ses effectifs mondiaux

(CercleFinance.com) - Novavax fait savoir que le plan de transformation amorcé en 2023 va se poursuivre cette année, en ciblant surtout sur la livraison des produits, la performance financière et l'élargissement du portefeuille.



La société confirme d'ailleurs sa volonté de ramener ses dépenses de R&D et ses frais généraux & administratifs (SG&A) sous la barre des 750 millions de dollars en 2024.



'Ces efforts visent à renforcer le profil financier de la société et à nous concentrer sur la mise en oeuvre de notre stratégie Covid sur les marchés prioritaires et sur le développement du vaccin combinant COVID-19-Influenza', indique Novavax.



Toujours dans l'optique de réduire les dépenses, le laboratoire annonce avoir pris 'la décision difficile' de réduire son effectif mondial total d'environ 12 %. A terme, l'effectif de la société sera environ 30% à celui de la fin du premier trimestre 2023.



'Notre objectif immédiat est d'exécuter ces changements avec empathie et soutien envers les personnes qui quittent Novavax, avec gratitude pour leurs efforts', a souligné le directeur John C. Jacobs.





