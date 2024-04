Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novavax: va présenter les données sur ses vaccins information fournie par Cercle Finance • 02/04/2024 à 15:15









(CercleFinance.com) - Novavax profitera du Congrès mondial du vaccin 2024 qui se tiendra à Washington DC du 2 au 4 avril 2024 pour présenter les données sur son vaccin COVID-19 mis à jour (NVX-CoV2601) ainsi que sur ses vaccins candidats contre la grippe et la combinaison COVID-19-Influenza (CIC).



Le laboratoire fait d'ores et déjà savoir que les récentes données sur son vaccin XBB.1.5 COVID-19 mis à jour ont montré de solides titres d'anticorps neutralisants pour la sous-variante XBB.1.5 ainsi que pour la sous-variante JN.1 actuellement en circulation.



Novavax discutera également de ses candidats vaccins contre la grippe et CIC, y compris un récapitulatif des données à ce jour et le calendrier de l'essai de phase 3 qui devrait démarrer au cours du second semestre 2024.



Le Dr Robert Walker, médecin-chef de Novavax, participera le 3 avril à une table ronde sur l'avenir des vaccinations contre la COVID-19, explorant les avantages du développement d'antigènes ou de vaccins combinés à large protection.





Valeurs associées NOVAVAX NASDAQ -2.58%