Novavax: une approbation dans la Covid en Nouvelle-Zélande information fournie par Cercle Finance • 18/08/2022 à 16:30

(CercleFinance.com) - Novavax fait savoir aujourd'hui que Medsafe, l'autorité de santé néo-zélandaise a accordé une approbation provisoire élargie pour le vaccin Covid de la firme, le Nuvaxovid, chez les 12 - 17 ans.



' Nous sommes ravis d'offrir un choix de vaccins à base de protéines contre la COVID-19 en tant que série primaire aux Néo-Zélandais âgés de 12 ans et plus et en tant que rappel pour les adultes de 18 ans et plus ', a déclaré Stanley C. Erck, p.d.-g. de Novavax.



L'approbation provisoire s'appuie sur les données d'un essai de phase 3 mettant en avant l'efficacité clinique globale de 80% du vaccin chez les 12-17 ans, à un moment où le variant Delta était la souche SARS-CoV-2 prédominante en circulation aux États-Unis.



Novavax précise que dans la population âgée de 12 à 17 ans, son vaccin a déjà obtenu une autorisation en Inde, dans l'Union européenne, en Australie, au Japon et en Thaïlande, et fait activement l'objet d'un examen sur d'autres marchés.