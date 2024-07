Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novavax: sollicité Santé Canada pour son vaccin Covid 24/25 information fournie par Cercle Finance • 02/07/2024 à 14:50









(CercleFinance.com) - Novavax a annoncé avoir sollicité Santé Canada afin d'obtenir une autorisation pour son vaccin contre la COVID-19 Formule 2024-2025 (NVX-CoV2705) chez les 12 ans et plus.



Novavax prévoit de rendre son vaccin disponible au Canada pour une distribution immédiate après autorisation, si les programmes de santé publique choisissent de fournir cette option.



Novavax a aussi déposé des demandes auprès de la FDA des États-Unis et de l'EMA, et travaille avec d'autres autorités réglementaires dans le monde pour obtenir l'autorisation ou l'approbation de son vaccin contre la COVID-19 mis à jour.





