Novavax: sollicite la FDA pour son vaccin Covid 2024/25

(CercleFinance.com) - Novavax annonce avoir sollicité une autorisation d'utilisation d'urgence aux États-Unis pour son vaccin COVID-19 formule 2024-2025 (NVX-CoV2705) en juin.



La FDA s'engage à examiner rapidement la demande, et Novavax prévoit d'obtenir l'autorisation à temps pour la saison de vaccination de pointe.



Le vaccin, ciblant la souche JN.1 et ses variants, sera disponible en seringues préremplies dans des milliers de points de vente à travers le pays.



Une fois autorisé, ce sera le seul vaccin à base de protéines disponible aux États-Unis pour les personnes de 12 ans et plus.





